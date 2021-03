“Xiaomi Mi Band 6 Krijgt Ingebouwde GPS En Ondersteuning Voor Chat-apps”

Op het internet is nieuwe informatie opgedoken over de Xiaomi Mi Band 6, de aankomende fitnesstracker van de Chinese fabrikant. De Mi Band 6 krijgt onder andere een ingebouwde GPS-chip en uitgebreidere ondersteuning voor chat-apps.

De fitnesstrackers in de Xiaomi Mi Band-serie zijn dankzij de goede prijs/kwaliteit verhouding razend populair. We kijken daarom uit naar de opvolger van de Mi Band 5. Geruchten over de nieuwe wearable duiken steeds vaker op en dankzij gelekte code weten we nu dat de Mi Band 6 onder andere beschikt over GPS-ondersteuning. Tot nu toe moeten gebruikers hun smartphone meenemen om de GPS-functie te kunnen gebruiken, maar met een ingebouwde GPS-chip is dit niet meer nodig.

Ook komen er meer functies voor messenger-diensten, zal de spraakassistent Amazon Alexa worden toegevoegd, kunnen gebruikers hun zuurstofsaturatie meten en is het mogelijk om snelle antwoorden te sturen op inkomende berichten. Een voorbeeld van een vooraf ingestelde bericht is “Ik ben in een vergadering, ik zal later antwoorden.“

Xiaomi zal de Mi Band 6 naar verwachting in juni officieel introduceren.

via [droidapp]