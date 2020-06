Specificaties Krachtige ASUS ROG Phone 3 Gelekt

Er zijn specificaties uitgelekt van de ASUS ROG Phone 3, een high-end gaming-smartphone die onder andere lijkt te zijn uitgerust met een Snapdragon 865-processor, 16GB werkgeheugen en een 6000 mAh accu.

De aankomende gaming-smartphone van ASUS is opgedoken bij de Chinese keuringsinstantie TENAA. Qua design lijkt de ROG Phone 3 erg veel weg te hebben van de bovenstaande ROG Phone 2. We zien aan de achterkant opnieuw een horizontale camera-opstelling en een verlicht Republic of Gamers-logo. Wel lijkt de ROG Phone 3 te beschikken over meer camerasensoren. De smartphone meet 171 x 78 x 9,85 mm, weegt 240 gram en beschikt aan de zijkant over een tweede usb-poort. Omdat een 3.5mm koptelefoonaansluiting ontbreekt kun je de tweede usb-poort gebruiken om een koptelefoon op aan te sluiten.

De ROG Phone 3 beschikt verder over een 6,59-inch scherm met een Full HD-resolutie van 2400 bij 1080 pixels, een in-display vingerafdrukscanner, een overklokte Snapdragon 865-processor die draait met 3,091 Ghz in plaats van de gebruikelijke 2,84 GHz, maximaal 16GB werkgeheugen, tot 512GB opslagruimte en een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen. De exacte camera details zijn nog niet gelekt, maar naar verwachting gaat het om een 64MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een telelens.

Naar verwachting zal ASUS de ROG Phone 3 ergens volgende maand officieel introduceren. De kans is echter groot dat de smartphone niet naar Nederland komt, aangezien ASUS al zijn smartphones in Nederland uit de winkels heeft gehaald na het verliezen van een rechtszaak met Philips. We verwachten de ROG Phone 3 wel in België.

via [AW]