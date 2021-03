“Motorola Deelt Teaser Van Nieuwe High-end Smartphone Moto G100”

Motorola heeft een korte teaser gedeeld voor een nieuwe high-end smartphone. De nieuwe vlaggenschip krijgt vermoedelijk de naam Moto G100 en beschikt onder andere over een Snapdragon 870-processor.

In januari introduceerde Motorola de Motorola Edge S. Deze smartphone beschikt over een Snapdragon 870-processor en is alleen in thuisland China op de markt verschenen. Het lijkt er nu echter op dat Motorola dezelfde smartphone onder een andere naam in de rest van de wereld wil lanceren.

De onderstaande teaser toont de nieuwe smartphone van allerlei kanten. In de video komt de naam van de smartphone niet voorbij, maar het uiterlijk lijkt vrijwel identiek aan die van de Motorola Edge S. De geruchten spreken al langere tijd over de komst van de Moto G100 en nu zou het best wel eens zo kunnen zijn dat de Moto G100 een internationale versie is van de Edge S.

Als de Moto G100 inderdaad een aangepaste versie is van de Edge S, dan beschikt de smartphone onder andere over een 6,7-inch scherm met een resolutie van 2520 bij 1080 pixels, een dubbele selfie-camera met een 16MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens, een 5000 mAh accu, een vierdubbele rear-camera en een vingerafdrukscanner aan de zijkant van de behuizing.

via [androidplanet]