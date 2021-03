4 tips waar je op moet letten bij het laten repareren van je telefoon

Voor veel mensen is hun smartphone onmisbaar geworden. Toestellen worden steeds handzamer en dunner of juist groter voor meer schermoppervlak. Soms kan er helaas ook iets stuk gaan. Als er een defect is aan je toestel wil je in veel gevallen niet direct een nieuwe telefoon aanschaffen. Er zijn talloze adressen waar je je telefoon kunt laten repareren, dus mogelijk zie je door de bomen het bos niet meer. Wij geven je vier belangrijke tips voor het laten repareren van je telefoon.

Goede onderdelen

Voor smartphones zijn allerlei vervangende onderdelen verkrijgbaar die je kunt gebruiken in geval van een defect. Naast originele onderdelen van de fabrikant (bijvoorbeeld Samsung of Apple) zijn er ook onderdelen beschikbaar van derde partijen. Laat je je scherm repareren of batterij vervangen? Informeer dan altijd bij de reparateur of het gaat om originele onderdelen. Op deze manier voorkom je dat er misschien een kwalitatief minder scherm geplaatst wordt of bijvoorbeeld een batterij met een veel kortere levensduur dan je gewend bent.

Reviews

Heb je een keuze gemaakt voor een reparateur? Check dan altijd of er reviews te vinden zijn over dit bedrijf. Als anderen jou voor zijn gegaan is het fijn om te weten hoe deze de service hebben ervaren. Het lezen van beoordelingen is altijd een goede manier om er achter te komen of een bedrijf ook echt betrouwbaar is. Het kan ervoor zorgen dat je achteraf niet voor (nare) verrassingen komt te staan.

Locatie en bereikbaarheid

Reparatie van telefoons kunnen worden onderscheiden in twee groepen: bedrijven die alleen een online service aanbieden en fysieke winkels. In het eerste geval zul je je telefoon moeten opsturen. Na aankomst ontvang je meestal eerst een offerte met de geschatte kosten en bij akkoord zal het bedrijf overgaan tot reparatie om deze vervolgens weer via de post naar je terug te sturen. Wil je liever niet dat jouw smartphone eerst moet worden opgestuurd? Dan is het een betere keuze om naar een lokale winkel te gaan zoals telefoon reparatie Delft.

Prijs

Tot slot is de prijs van de reparatie belangrijk. Vaak worden er veel verschillende prijzen gehanteerd voor dezelfde reparatie en daarbij is het slim om een aantal aanbieders met elkaar te vergelijken. Doe altijd navraag van tevoren, want alleen dan weet je waar je aan toe bent!