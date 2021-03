LG Deelt Updateschema Voor Android 11

De Zuid-Koreaanse fabrikant LG heeft het updateschema voor Android 11 gedeeld. Er staan zeven smartphones op de lijst die dit jaar een Android 11-update ontvangen.

De meeste fabrikanten zijn al lang begonnen met de uitrol van Android 11, maar LG moet nog steeds beginnen met de uitrol van deze software-update. Toch is de fabrikant van plan om een aantal smartphones te voorzien van Android 11. Op de Duitse website van LG staat dat zeven smartphones dit jaar een Android 11-update ontvangen.

Volgens het schema rolt Android 11 in april uit naar de LG Velvet 5G. De LG G8X ontvangt de update in het tweede kwartaal van 2021. In het derde kwartaal zijn de Velvet 4G en LG G8S aan de beurt. Mensen met de dure LG Wing moeten nog wachten tot het vierde kwartaal. In hetzelfde kwartaal rolt de update ook uit naar de LG K42 en LG K52. Kortom alle LG-gebruikers moeten nog heel lang wachten op de Android 11-update.

via [droidapp]