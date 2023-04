Motorola Edge 30 Pro Is Eerste Motorola-smartphone Die Android 13 Ontvangt

Motorola is niet heel snel als het gaat om software-updates, maar de fabrikant is nu eindelijk begonnen met de uitrol van Android 13. De Motorola Edge 30 Pro is de eerste smartphone die deze update kan downloaden.

De eerste smartphone van Motorola die een update naar Android 13 ontvangt is de Motorola Edge 30 Pro. Ook in Nederland is de update inmiddels beschikbaar, zo blijkt uit meldingen van gebruikers. De Android 13-update brengt een hoop aanpassingen en verbeteringen met zich mee. Zo zijn er onder andere verbeteringen doorgevoerd op het gebied van privacy en beveiliging, waarbij je bijvoorbeeld specifieker kunt aangeven tot welke bestanden bepaalde apps toegang mogen hebben.

Ook kun je het Material You-design nog verder personaliseren, waarbij de kleuren van de interface zich nog beter aanpassen aan de ingestelde achtergrond. Daarnaast is het mogelijk om individuele apps in andere talen te gebruiken.

De Android 13-update voor de Motorola Edge 30 Pro rolt in fasen uit. Hierdoor kan het even duren voordat de update bij alle gebruikers is aangekomen. Het is nog onduidelijk wanneer de andere smartphones van Motorola een Android 13-update ontvangen.

via [droidapp]