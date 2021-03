Samsung Galaxy A42 Ontvangt Android 11-update

Samsung heeft weer een nieuwe update klaarstaan. Dit keer rolt de Android 11-update uit naar de Galaxy A42. De update komt samen met de One UI 3.1-schil en een nieuwe beveiligingspatch.

Verschillende gebruikers van de Galaxy A42 melden dat ze de Android 11-update kunnen downloaden. De nieuwste versie van Android is voorzien van de One UI 3.1-schil die verschillende verbeteringen met zich meebrengt. Zo heeft de camera-app de Single Take-functie en de Eye Comfort Shield modus gekregen, kan de intensiteit van het blauwe licht op je scherm aangepast worden en kun je de metadata van foto’s verwijderen voordat je deze foto’s met anderen deelt. De beveiligingspatch van februari zorgt ervoor dat de smartphone weer wat beter is beschermd tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

De update komt als eerste binnen op unbranded-toestellen die niet bij een provider zijn gekocht. Mensen die de Galaxy A42 hebben gekocht bij een provider moeten dus nog iets langer wachten.

via [droidapp]