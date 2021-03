Meer Details Van Xiaomi Mi 11 Lite Uitgelekt

Nadat Xiaomi eerder dit jaar de Xiaomi Mi 11 introduceerde wachten we nu op de Mi 11 Pro en de Mi 11 Lite. Via de keuringsinstantie TENAA zijn nu een aantal specificaties uitgelekt van de Xiaomi Mi 11 Lite.

Het is nog onduidelijk wanneer Xiaomi de Mi 11 Lite zal introduceren, maar vermoedelijk hoeven we niet lang meer te wachten. Volgens de geruchten krijgt de Mi 11 Lite een vergelijkbare vormgeving als de reguliere Mi 11, maar zou de Mi 11 Lite zijn uitgerust met een plat 6,55-inch scherm. De Mi 11 heeft afgeronde schermranden.

Intern beschikt de Xiaomi Mi 11 Lite waarschijnlijk over een Qualcomm Snapdragon 775G-processor en een 4.150 mAh accu. Eerdere geruchten spreken over een 90Hz of 120Hz verversingssnelheid, ondersteuning voor 33W snelladen en een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP macrolens.

De adviesprijs van de Xiaomi Mi 11 Lite komt vermoedelijk rond de 400 euro te liggen.

