Samsung Galaxy Tab S8-update Installeert Slimme Widget

Bij de lancering van de Galaxy S22-serie introduceerde Samsung ook One UI 4.1. De nieuwe versie van Samsung’s Android-schil bevat meerdere verbeteringen en nieuwe functies, waaronder een slimme widget. Deze slimme widgets zijn nu ook beschikbaar voor de Galaxy Tab S8-serie.

One UI 4.1 bevat een slimme widget die bestaat uit drie verschillende widgets. Met een veeg naar links of rechts wissel je van widget. Het voordeel hiervan is dat je ruimte bespaart op het thuisscherm. De Galaxy Tab S8-serie draaide ook op One UI 4.1, maar de slimme widget ontbrak bij de lancering van de tablet. Via een nieuwe update is de slimme widget alsnog toegevoegd.

De update brengt naast de slimme widget ook de beveiligingspatch van maart met zich mee. De slimme widget staat bovenaan de lijst met widgets en je kunt kiezen uit de formaten 2×2, 4×1 en 4×2. Op de redactie hebben we de update al twee weken geleden ontvangen, maar inmiddels is de update bij alle gebruikers aangekomen.

via [AW]