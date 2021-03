“OnePlus 9 Pro Kan Met 50W Draadloos Opladen”

Volgens de laatste geruchten kan de aankomende OnePlus 9 Pro draadloos opladen met een snelheid van 50 Watt. Zijn voorganger, de OnePlus 8T, kan met maximaal 30 Watt draadloos opladen.

Nu de introductie van de OnePlus 9-serie steeds dichterbij komt duiken er steeds meer details op. Zo deelde CEO Pete Lau al een aantal beelden waarop de OnePlus 9 Pro heel duidelijk te zien is en weten we nu ook in welke kleuren de smartphone op de markt verschijnt. Via de website PriceBaba en tech-lekker Ishan Argawal weten we nu meer over de accu van de OnePlus 9 Pro.

Volgens de laatste berichten heeft de OnePlus 9 Pro ondersteuning voor 50W draadloos opladen. Deze snelheid komt overeen met de snelheid van bekabeld opladen. Ook zou er in de doos gewoon een snellader worden meegeleverd, iets waar sommige fabrikanten inmiddels mee zijn gestopt.

OnePlus Warp Charge 50 Super Light Power Adapter



/Weibo pic.twitter.com/vUfBLs7HXs — TechDroider (@techdroider) March 15, 2021

Het is wel opmerkelijk dat de OnePlus 9-serie ook met een kabel met maximaal 50W kan snelladen. Dit is namelijk een stap terug ten opzichte van de OnePlus 8T, die met een snelheid van 65 Watt kan opladen.

De OnePlus 9-serie zal op 23 maart om 15:00 tijdens een livestream worden aangekondigd.

