“Dit Is De Opvolger Van De OnePlus Nord N10 5G”

OnePlus introduceerde in oktober de Nord N10 5G voor een adviesprijs van 350 euro. Volgens OnLeaks werkt OnePlus inmiddels aan een opvolger die intern de codenaam ‘Ebba’ heeft meegekregen. De nieuwe smartphone is te zien op de onderstaande renders.

In vier CAD-gebaseerde renders van Steve Hemmerstoffer, die bekendstaat als OnLeaks, zien we de opvolger van de Nord N10 5G. We zien dat de smartphone een plat scherm heeft en een glimmende behuizing. Deze behuizing is vermoedelijk gemaakt van plastic. Het scherm is volgens de bron 6,49-inch groot en heeft in de linkerbovenhoek een ronde uitsparing voor de selfie-camera.







Achterop de smartphone zien we een verticale camera-module met drie lenzen en een led-flitser. Aan de onderkant van de behuizing vinden we een speaker, een USB-C poort en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant.

Het is nog onduidelijk wanneer OnePlus de opvolger van de OnePlus Nord10 5G wil introduceren. Op 23 maart staat een evenement ingepland, maar dan krijgen wij de OnePlus 9-serie te zien.

via [AW]