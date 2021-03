“Specificaties Van Motorola Moto G60 Gelekt”

Motorola is van plan om de Moto G-lijn uit te breiden met de Moto G60. Via een doorgaans betrouwbare bron zijn nu de specificaties van de smartphone opgedoken. De Moto G60 krijgt volgens de bron onder andere een 120Hz-scherm en een 108MP camera.

Volgens de website XDA-developers krijgt de Moto G60 een Snapdragon 732G-processor en een 6,78-inch scherm met een 120Hz-verversingssnelheid. Het is voor het eerst dat een toestel in de Moto G-lijn een 120Hz scherm krijgt. 5G-ondersteuning ontbreekt.

Volgens de bron komt de Moto G60 in meerdere uitvoeringen op de markt. Een van deze uitvoeringen krijgt een 108MP camera met Samsung’s ISOCELL HM2-sensor. Naast deze hoofdlens vinden we een 16MP groothoeklens en een 2MP macrolens. In een uitsparing in het scherm zit een 32MP selfie-camera. De andere varianten van de Moto G60 krijgen een 64MP hoofdlens en een 16MP selfie-camera.

Beelden zijn nog niet uitgelekt en ook weten we nog niet wanneer Motorola de Moto G60 zal introduceren. Motorola heeft wel een evenement ingepland op 25 maart, maar op deze dag krijgen we vermoedelijk de Motorola Moto G100 te zien.

via [androidplanet]