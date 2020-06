Renders Tonen Samsung Galaxy Fold 2

Er zijn een aantal renders opgedoken waarop de Samsung Galaxy Fold 2 te zien is. De renders zijn gemaakt op basis van een nieuw patent en tonen een aantal interessante details.

De renders zijn gemaakt door xleaks7 in samenwerking met Pigtou, nadat Samsung een nieuw patent indiende voor de Galaxy Fold 2. De grootste wijziging is de lange zwarte strip aan de achterkant van de smartphone. Dit zou het tweede scherm zijn waarop de tijd en notificaties worden weergegeven. Het scherm is dus een stuk kleiner dan het tweede scherm van de originele Galaxy Fold.

De rear-camera bestaat in ieder geval uit twee lenzen, maar we zien ook een derde rondje in de camera-module waarvan het nog onduidelijk is om wat voor soort sensor het gaat. Verder heeft Samsung de scharnier aangepast om deze stabieler en duurzamer te maken en aan de zijkant een schuifschakelaar toegevoegd.

Samsung zal de Galaxy Fold 2 waarschijnlijk op 5 augustus introduceren.

via [androidplanet]