Oppo Find X3 Pro, Find X3 Neo En Find X3 Lite Uitgebracht In Nederland

Oppo heeft zojuist de Find X3-serie uitgebracht in Nederland. De serie bestaat uit de Find X3 Pro, de Find X3 Neo en de Find X3 Lite, die alle drie ondersteuning hebben voor het 5G-netwerk. Mensen die een van deze smartphones voor 18 april aanschaffen krijgen gratis draadloze oordopjes of de Oppo Watch cadeau.

Oppo Find X3 Pro

De Find X3 Pro is de krachtigste uitvoering in de Find X3-serie en beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een QHD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 888-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen en 30W draadloos laden.

In de linkerbovenhoek van het scherm zit een 32MP selfie-camera en achterop vinden we vierdubbele rear-camera met een 50MP groothoeklens, een 50MP ultragroothoeklens, een 13MP telelens met 5x hybride zoom en 20x digitale zoom en een 3MP microlens. Met deze microlens kun je tot 60x inzoomen om zeer kleine objecten van dichtbij te bekijken.

De Oppo Find X3 Pro kost 1149 euro en consumenten krijgen tijdelijk een smartwatch, een draadloze oplader en een hoesje t.w.v. 477 euro cadeau.

Oppo Find X3 Neo

Zoek je een iets minder dure smartphone dan kun je kiezen voor de Oppo Find X3 Neo. Deze uitvoering heeft een 6,5 inch OLED-scherm met een FHD+-resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 865-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 50MP groothoeklens, een 16MP ultragroothoeklens, een 13MP telelens en een 2MP macrolens.

De Oppo Find X3 Neo is verkrijgbaar in de kleuren Starlight Black en Galactic Silver voor 799 euro. Tot 18 april krijg je gratis een smartwatch en draadloze oordopjes t.w.v. 368 euro cadeau.

Oppo Find X3 Lite

Voor de mensen met een kleiner budget heeft Oppo de Find X3 Lite uitgebracht. Deze uitvoering beschikt over een 6,4-inch OLED-scherm met een FHD+-resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 765G-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens, een 2MP monolens en een 2MP macrolens.

De Oppo Find X3 Lite is verkrijgbaar in de kleuren Astral Blue en Starry Black voor 449 euro. Tijdelijk ontvang je gratis draadloze oordopjes t.w.v. 179 euro cadeau.