Specificaties Poco X3 Pro Gepubliceerd Op Officiële Xiaomi-winkel

Via een officiële webwinkel van Xiaomi zijn de specificaties van de Poco X3 Pro opgedoken. Het gaat om een variant van de reguliere Poco X3. Een aantal dagen geleden werden al beelden gedeeld waarop de smartphone te zien is.

De succesvolle Poco X3 NFC krijgt er een nieuwe variant bij. De Poco X3 Pro is qua uiterlijk vrijwel identiek, maar intern zijn er een aantal kleine verschillen. Ook verschijnt de Poco X3 Pro in drie nieuwe kleuren op de markt, namelijk Phantom Black, Metal Bronze en Frost Blue.

Geruchtenmaker @chunvn888 heeft via Twitter laten weten dat een Vietnamese Xiaomi-winkel specificaties van de Poco X3 Pro heeft gedeeld. De smartphone krijgt een 120Hz Full HD 6,67-inch IPS-scherm, een Snapdragon 860 4G-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5.160 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 20MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en twee 2MP lenzen.

De Poco X3 Pro lijkt erg veel op de Poco X3 NFC, waardoor we opnieuw een lage adviesprijs kunnen verwachten. De officiële introductie zal vermoedelijk morgen plaatsvinden.

via [AW]