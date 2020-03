“Foto En Specificaties Nokia 5.3 Uitgelekt”

HMD Global heeft onlangs bekendgemaakt dat de fabrikant op 19 maart een evenement heeft ingepland. Naar verwachting krijgen we op deze dag meerdere Nokia-smartphones te zien, waaronder de Nokia 5.3. Deze smartphone zou nu te zien zijn op de onderstaande foto.

De Nokia 5.3 zou een nieuwe budget-smartphone zijn die volgens de geruchten beschikt over een 6,55-inch scherm, een Snapdragon 665 of 660-processor, 3GB of 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte en een 4.000 mAh accu. Op de foto zien we een ronde vierdubbele rear-camera. Deze camera bestaat volgens de geruchten uit twee 16MP lenzen, een 8MP lens en een 5MP lens.

De Nokia 5.3 zal waarschijnlijk snel na de introductie op 19 maart op de markt verschijnen. De adviesprijs zal ergens rond de 200 euro uitkomen.

via [hardware.info]