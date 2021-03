Vijf Jaar Oude Fairphone 2 Ontvangt Android 9.0 (Pie)-update

Het Nederlandse bedrijf Fairphone bracht ruim vijf jaar geleden de duurzame Fairphone 2 op de markt. Deze smartphone ontvangt nu een update, die het oude Android 9.0 (Pie) installeert.

Veel smartphones draaien inmiddels op Android 11 of ontvangen binnenkort een Android 11-update. Toch worden er ook nog oudere updates uitgerold. Zo kunnen gebruikers van de Fairphone 2 nu een Android 9.0-update downloaden. Deze versie werd in 2018 geïntroduceerd door Google.

Nu lijkt het alsof de Fairphone 2 enorm achterloopt, maar eigenlijk is dit niet het geval. De Fairphone 2 verscheen in 2015 namelijk op de markt met Android 5.0 (Lollipop). Dit betekent dat de smartphone maar liefst vier nieuwe Android-versies heeft ontvangen. Dit is meer dan de meeste andere smartphones, die meestal twee of drie grote Android-updates ontvangen.

Fairphone heeft laten weten dat de update geleidelijk uitrolt en dat alle Fairphone 2-gebruikers voor 18 april de Android 9.0 (Pie)-update hebben ontvangen.

via [androidplanet]