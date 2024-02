Samsung Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 Ontvangen Februari-update

Samsung heeft weer een nieuwe update uitgerold. Dit keer gaat het om de beveiligingsupdate van februari voor de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3. Na de installatie van de update is de beveiliging van beide opvouwbare smartphones weer helemaal up-to-date.

Er staat een nieuwe update klaar voor de vouwbare smartphones uit 2021. De update bevat de beveiligingspatch van februari 2024, wat momenteel de allernieuwste patch is. Deze patch bestaat weer uit enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem, maar de update kan ook stabiliteitsverbeteringen en bugfixes bevatten. De update brengt echter geen nieuwe functies met zich mee. Het is belangrijk om beveiligingsupdates altijd te installeren om kwaadwillenden buiten de deur te houden.

De update voor de Galaxy Z Flip 3 en Fold 3 is iets meer dan 300MB groot en rolt in fasen uit. Hierdoor kan het even duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

