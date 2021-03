Verkoopcijfers Tonen Succesvolle Start Van Poco-smartphones

Poco, het merk dat in 2018 is opgezet door Xiaomi, heeft zijn verkoopcijfers tot februari 2021 gedeeld. Hieruit blijkt dat het merk in een korte tijd een fanbase heeft opgebouwd en steeds meer toestellen weet te verkopen.

Poco is opgericht door Xiaomi, maar het meek is het afgelopen jaar steeds minder afhankelijk geworden van de Chinese fabrikant. Poco zal zich echter blijven focussen op het uitbrengen van smartphones met een goede prijs/kwaliteit verhouding. Als we kijken naar de verkoopcijfers van het merk dan ziet de toekomst er rooskleurig uit.

Sinds de lancering van Poco’s eerste smartphone in 2018 tot aan 28 februari van dit jaar heeft Poco in totaal 13 miljoen smartphones verkocht. In september van vorig jaar introduceerde Poco de Poco X3 NFC. Dit blijkt een van de populairste smartphones van het merk, want de Poco X3 NFC is in 7 maanden tijd meer dan 4 miljoen keer verkocht.

Begin deze week introduceerde Poco twee nieuwe smartphones onder de namen Poco F3 en Poco X3 Pro. Beide toestellen verschijnen ook in Nederland op de markt en zullen waarschijnlijk bijdragen aan de verdere groei van het merk.

via [droidapp]