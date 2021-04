Eerste Foto’s Van Samsung Galaxy A82 Te Zien

Nadat Samsung kortgeleden de Galaxy A52 en de Galaxy A72 introduceerde werkt Samsung nog aan een andere smartphone voor in de Galaxy A-serie. Het gaat om de Galaxy A82 die nu zou zijn gespot op gelekte foto’s.

De foto’s zijn opgedoken op de Chinese social-media website Weibo. Qua design lijkt de Galaxy A82 veel op de Galaxy A52 en A72. We zien dat de smartphone een driedubbele camera krijgt en dat het scherm dunne randen heeft. De selfie-camera zit in een ronde uitsparing in het scherm. Het 6,7-inch Super AMOLED-scherm zou lichtgebogen zijn. Intern vinden we volgens de geruchten een Snapdragon 860-processor en een 4500 mAh accu.

We weten nog niet wanneer Samsung de Galaxy A82 wil introduceren. Ook raden we aan om de geruchten nog even met een korrel zout te nemen.

via [droidapp]