Samsung Galaxy A52 En A72 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft deze week twee nieuwe smartphones voor in de Galaxy A-serie aangekondigd. De Galaxy A52 en Galaxy A72 leveren voor een toegankelijke prijs krachtige specificaties, een uitgebreide camera en een mooi scherm.

De Galaxy A-serie van Samsung is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest succesvolle smartphone-series op de markt. De Galaxy A51 was zelfs de bestverkochte smartphone van 2020. Veel mensen keken dan ook uit naar de lancering van zijn opvolger.

De Galaxy A52 komt op de markt in twee uitvoeringen, namelijk de reguliere Galaxy A52 en de Galaxy A52 5G. Beide toestellen hebben een 6,5 inch FHD+ AMOLED-scherm, maar het scherm van de Galaxy A52 5G heeft een verversingssnelheid van 120Hz in plaats van 90Hz. Ook heeft de 5G-variant een Snapdragon 750G-processor terwijl de reguliere Galaxy A52 is uitgerust met een Snapdragon 720G-processor. Wel heeft de reguliere Galaxy A52 een optie met 8G werkgeheugen en 256GB opslagruimte, terwijl de Galaxy A52 5G alleen met 6GB RAM en 128GB ROM verkrijgbaar is.

Beide toestellen hebben een 4.500 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een in-display vingerafdrukscanner, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens.

De Samsung Galaxy A52 kost 349 euro (6GB + 128GB) of 409 euro (8GB + 256GB). De Galaxy A52 5G (6GB + 128GB) kost 429 euro.

Van de Galaxy A72 is gewoon één model verkrijgbaar. De smartphone beschikt over een 6,7-inch FHD+ AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 720G-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een in-display vingerafdrukscanner, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP telelens met 3x optische zoom, een 12MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De Galaxy A72 krijgt een adviesprijs mee van 449 euro en is net als de Galaxy A52 verkrijgbaar in de kleuren Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black en Awesome White.