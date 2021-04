Microsoft Surface Duo Uitgebracht In Nederland Voor 1565 Euro

Microsoft heeft de Surface Duo smartphone deze week uitgebracht in Nederland. De Surface Duo heeft twee schermen en draait op Android. De uitvoering met 128GB opslagruimte kost maar liefst 1565 euro.

Microsoft bracht vorig jaar de Surface Duo uit in de Verenigde Staten. Begin dit jaar verscheen de smartphone ook in Duitsland en Frankrijk op de markt. Vanaf nu kun je de smartphone ook kopen in Nederland. Goedkoop is de Surface Duo niet. De uitvoering met 128GB opslagruimte kost namelijk 1565 euro en de uitvoering met 256GB opslagruimte kost 1665 euro.

De Surface Duo ziet er op het eerste gezicht interessant uit, maar reviewers waren kritisch over de smartphone. De Surface Duo komt namelijk met verouderde hardware en de smartphone zou niet optimaal kunnen omgaan met de twee schermen. Dankzij software-updates is de smartphone inmiddels een stuk prettiger in gebruik, maar voor een toestel in deze prijsklasse mag je betere hardware verwachten, zoals de nieuwste processor en een goeie camera.

via [tweakers]