OnePlus Watch Verschijnt 30 April In Nederland Op De Markt

OnePlus heeft onlangs de eerste smartwatch van de fabrikant aangekondigd. We kregen de OnePlus Watch te zien tijdens de introductie van de OnePlus 9 Pro en nu weten we meer over de lancering van de smartwatch. Vanaf 30 april kun je de OnePlus Watch aanschaffen in Nederland.

Tijdens de introductie van de OnePlus Watch wisten we al dat de smartwatch ook naar Nederland komt. Een exacte datum hadden we toen nog niet, maar op de website van OnePlus staat nu dat de smartwatch op 30 maart in Nederland verkrijgbaar is. Een pre-order kun je vanaf vandaag plaatsen. De smartwatch kost 159 euro.

De OnePlus Watch draait op een eigen besturingssysteem en beschikt over een rond scherm met 2.5D glas en een doorsnee van 46 millimeter. Intern vinden we een 402 mAh accu en sensoren voor het meten van je hartslag en het bloedzuurstof. De behuizing heeft een IP68-certificering die de OnePlus Watch waterdicht maakt. Het horloge is verkrijgbaar met een zwarte of een zilveren polsband.

via [droidapp]