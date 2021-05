Gebruikers Van OnePlus 6(T) Moeten Nog Lang Wachten Op Android 11-update

OnePlus heeft meer informatie gegeven over de uitrol van de Android 11-update voor de OnePlus 6 en de OnePlus 6T. Helaas moeten de gebruikers van deze smartphones nog lang wachten op de nieuwste versie van Android.

Op het forum van OnePlus heeft het bedrijf een bericht achter gelaten over de uitrol van Android 11 voor de OnePlus 6(T). Pas eind augustus wordt de open bèta van Android 11 verwacht. Daarna zal de update uitvoerig worden getest op bugs, voordat uiteindelijk een stabiele versie van Android 11 zal worden uitgerold naar alle gebruikers van de OnePlus 6 en de OnePlus 6T. Hierdoor weten we nog niet precies wanneer OnePlus de Android 11-update zal uitrollen, maar dat het nog lang gaat duren is wel duidelijk.

De OnePlus 6 verscheen op de markt met Android 8.1 (Oreo) en de OnePlus 6T draaide uit de doos op Android 9.0 (Pie). Voor de gebruikers van de OnePlus 6 is de Android 11-update dus een leuke verrassing. OnePlus hanteert namelijk een beleid voor high-end smartphones waarin het twee jaar versie-updates uitbrengt en drie jaar beveiligingsupdates. Voor de gebruikers van de OnePlus 6T is het lange wachten op Android 11 een grotere tegenvaller.

via [androidplanet]