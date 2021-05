Krachtige Motorola Moto G100 Nu In Nederland Verkrijgbaar

De Moto G100, de krachtigste smartphone in Motorola’s G-serie, is nu te koop in Nederland. De Motor G100 kost 499 euro en beschikt onder andere over een 6,7-inch scherm, een 5000 mAh accu en zes camera’s.

Motorola introduceerde de Moto G100 eind maart en de mid-range smartphone zou halverwege mei in ons land verkrijgbaar zijn. De Moto G100 is echter nu al te koop voor 499 euro voor een los toestel of in combinatie met een abonnement in de kleuren Iridescent Sky, Iridescent Ocean en Slate Grey.

De Motorola Moto G100 beschikt over een 6,7-inch FHD LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 870-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 20W snelladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Voorop zit een dubbele selfie-camera met een 16MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De vierdubbele rear-camera bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 16MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een Time of Flight-camera.

