Dit Zijn In Europa De Populairste Smartphonemerken In 2021 Q1

Marktanalist Counterpoint Research heeft onderzoek gedaan naar de verkoopcijfers van verschillende smartphonemerken om te kijken welke fabrikanten de meeste smartphones hebben verkocht. In het onderstaande overzicht zien we welke merken in Europa het populairst waren in het eerste kwartaal van 2021.

2020 was een moeilijk jaar voor de smartphonemarkt, maar dit jaar zien we de markt weer groeien. Counterpoint meldt een groei van 6% in het eerste kwartaal van 2021. Wel lopen de verkoopcijfers nog een klein beetje achter ten opzichte van 2019.

Samsung heeft het afgelopen kwartaal opnieuw de meeste smartphones verkocht en heeft een marktaandeel van 32% in handen. Apple staat met een marktaandeel van 28% op de tweede plek. Het marktaandeel van Xiaomi is flink gestegen en is inmiddels goed voor 18% van de markt. Huawei heeft door de Amerikaanse sancties een zeer slechte periode achter de rug en heeft nog maar 2% van de Europese markt in handen.

Het komende jaar zal erg interessant worden, aangezien Samsung en Apple steeds meer last zullen krijgen van de sterke concurrentie van Xiaomi en Oppo. Ook merken als Realme en OnePlus weten steeds meer klanten aan te trekken.

