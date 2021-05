Xiaomi-patent Toont Smartphone Die Aan Twee Kanten Kan Uitschuiven

Xiaomi heeft een patent ingediend voor een smartphone met een opmerkelijk design. Het patent beschrijft namelijk een toestel die aan de linker – en rechterkant kan uitschuiven om een tweede scherm of een cameramodule tevoorschijn te halen. Het is onduidelijk of Xiaomi ook echt een dergelijke smartphone aan het ontwikkelen is.

Uitschuifbare smartphones bestaan vrijwel niet meer, maar toch is het mogelijk dat we in de toekomst weer een dergelijke smartphone te zien krijgen. De website LetsGoDigital ontdekte namelijk een patent van Xiaomi die een smartphone beschrijft met een uitschuifmechanisme aan de linker- en rechterkant. LetsGoDigital heeft schetsen gemaakt die het patent verduidelijken.

We zien een volledig randloos toestel zonden camera’s aan de achterkant. Dit komt omdat je de camera tevoorschijn haalt door het achterste deel van het toestel naar rechts te schuiven. Als je het achterste gedeelte naar links schuift verschijnt een langwerpig vlak die volledig uit schermruimte bestaat. Mogelijk is dit scherm te gebruiken voor snelkoppelingen of als virtueel toetsenbord. Xiaomi beschrijft ook nog twee andere varianten, namelijk één met alleen het zijscherm en één met alleen de cameramodules aan de rechterzijde.





Het is maar de vraag of Xiaomi de smartphone ook daadwerkelijk op de markt zal brengen. Fabrikanten vragen namelijk regelmatig patenten aan om te voorkomen dat andere fabrikanten met hetzelfde idee komen.

via [AW]