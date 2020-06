“Specificaties Xiaomi Redmi 9 Uitgelekt”

De lancering van de Xiaomi Redmi 9-serie laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten, aangezien er steeds meer details opduiken over de nieuwe budget-smartphone. Dit keer zijn zowel specificaties als prijzen uitgelekt via een Filipijnse webwinkel.

Via een Filipijnse webwinkel is informatie uitgelekt over de opvolger van de Xiaomi Redmi 8 die in 2019 op de markt verscheen. De Xiaomi Redmi 9 heeft een qua design veel weg van de Redmi Note 8 Pro. Achterop vinden we een verticale camera-module met daaronder een vingerafdrukscanner en voorop een 6,53-inch scherm met een resolutie van 2.340 x 1.080 pixels en een druppelnotch.

Binnenin de plastic behuizing vinden we een MediaTek Helio G80-chipset, een 5.020 mAh accu met ondersteuning voor 18 watt snelladen, 2GB of 4GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De smartphone heeft een 8MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 5MP macrolens.

De Xiaomi Redmi 9 krijgt in de webwinkel een vanaf adviesprijs mee van 6.990 Filipijnse Peso, omgerekend ongeveer 125 euro. Het is nog onduidelijk of en wanneer de Redmi 9 naar Nederland komt, maar zijn voorganger is hier wel verkrijgbaar.

via [AW]