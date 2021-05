OnePlus Lanceert Limited Cobalt Edition OnePlus Watch In China

OnePlus introduceerde de OnePlus Watch samen met de OnePlus 9-serie in maart van dit jaar. Nu heeft de fabrikant in thuisland China een Limited Cobalt Edition van de OnePlus Watch gelanceerd. De gelimiteerde versie van de smartwatch is onder andere uitgerust met kobaltlegering.

OnePlus heeft de Limited Cobalt Edition van zijn eerste generatie Watch uitgebracht in China. Deze uitvoering heeft een gouden behuizing in plaats van de originele zwarte of zilveren behuizing. De smartwatch komt met een groene leren band. Kobaltlegering in het middelste frame en saffierglas maken deze editie extra robuust. De interne specificaties zijn gelijk gebleven.

De Limited Cobalt Edition kost 1.599 yuan (omgerekend ongeveer 205 euro), terwijl de zwarte/zilveren variant 160 euro kost.

via [hardware.info]