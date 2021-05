“Introductie Huawei Watch 3 En MatePad Pro 2 Op 2 Juni”

Volgens de nieuwste geruchten heeft Huawei op 2 Juni een evenement ingepland voor de introductie van de Huawei Watch 3 en de Huawei MatePad Pro 2. Ook zal de fabrikant waarschijnlijk zijn eigen besturingssysteem HarmonyOS presenteren.

Een gebruiker van het Chinese social media netwerk Weibo heeft een promotieposter gedeeld voor een Huawei-evenement die op 2 juni zal plaatsvinden. Het evenement heeft als thema het “Hongmeng-besturingssysteem en Huawei’s conferentie voor nieuwe producten“. Hongmeng is de Chinese variant van HarmonyOS. De presentatie zal plaatsvinden om 20:00 uur Chinese tijd en 14:00 uur Nederlandse tijd. Huawei heeft zelf nog niks bevestigd.

We kunnen naast HarmonyOS ook nieuwe apparaten verwachten die draaien op dit besturingssysteem. Waarschijnlijk krijgen we de MatePad Pro 2 en de Watch 3 te zien. De MatePad Pro 2 heeft volgens de geruchten een 12,2-en 12,6-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een Kirin 9000-processor. De smartwatch komt ook in twee modellen op de markt, met de namen Watch 3 en Watch 3 Pro. Veel details over de nieuwe smartwatch hebben we nog niet.

via [hardware.info]