OnePlus Bevestigt Bestaan Van OnePlus Nord 2

OnePlus heeft op een pagina over een promotiedeal met Google Stadia per ongeluk het bestaan van de OnePlus Nord 2 bevestigd. OnePlus heeft de “fout” inmiddels weer van de site gehaald, maar de website Android Police wist voor die tijd een screenshot te maken.

OnePlus bracht de voordelige Nord in 2020 op de markt en sindsdien heeft de fabrikant nog niks bekendgemaakt over een eventuele opvolger. Wel heeft OnePlus de N100- en N10 aangekondigd, maar dit zijn geen directe opvolgers. Toch is er nu een duidelijke aanwijzing gevonden over de komst van de Nord 2.

OnePlus heeft namelijk een actie lopen voor nieuwe klanten uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Mensen die de OnePlus 8T (Pro), OnePlus 9 (Pro) of OnePlus Nord kopen krijgen gratis een Stadia-controller en een Chromecast Ultra. In dit rijtje stond tijdelijk ook de OnePlus Nord 2 vermeld.

Het ziet er dus naar uit dat de OnePlus Nord 2 er aan zit te komen. Onlangs beweerden bronnen al dat de OnePlus Nord 2 in de eerste helft van 2021 zal worden aangekondigd. Dit zou dus betekenen dat de introductie binnen een maand zou moeten plaatsvinden. Mogelijk zal OnePlus bij de smartphone voor het eerst kiezen voor een Mediatek-soc in plaats van een Snapdragon-soc.

via [hardware.info]