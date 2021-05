Samsung Galaxy Tab S7 FE En Galaxy Tab A7 Lite In Nederland Aangekondigd

Samsung heeft in Nederland twee nieuwe tablets aangekondigd. De Galaxy Tab S7 FE en de Galaxy Tab A7 Lite zijn twee voordeligere tablets die vanaf 18 juni verkrijgbaar zijn voor een adviesprijs van 649 euro en 169 euro.

De Samsung Galaxy Tab S7 FE is een voordeligere variant van de reguliere Galaxy Tab S7. De nieuwe tablet beschikt over een 12,4-inch TFT-scherm met een resolutie van 2560 x 1600 pixels, een octa-core-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 10.090 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 5MP selfie-camera, een 8MP rear-camera en een S Pen.

De Galaxy Tab S7 FE komt op de markt in een 5G-uitvoering en een Wifi-only uitvoering. De tablet is vanaf 18 juni verkrijgbaar in de kleuren groen, zilver, zwart en roze met een adviesprijs vanaf 649 euro.





De Samsung Galaxy A7 Lite is een echte budget-tablet. Het apparaat beschikt over een 8,7-inch TFT-scherm met een resolutie van 1340 x 800 pixels, een octa-core-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5100 mAh accu met ondersteuning voor 15W laden, een 2MP selfie-camera en een 8MP rear-camera. De tablet is verkrijgbaar met 4G-ondersteuning of als WiFi-only uitvoering. De Galaxy A7 Lite is vanaf 18 juni te koop voor 169 euro.