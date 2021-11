Gigaset Introduceert Gigaset GS5 Met Glazen Behuizing

De Duitse fabrikant Gigaset heeft stilletjes een nieuwe smartphone op de markt gebracht. De Gigaset GS5 is een budget-smartphone met een glazen behuizing die uit de doos draait op Android 11. Gigaset belooft echter om de smartphone te voorzien van een Android 12-update.

Gigaset heeft bij het maken van de Gigaset GS5 extra aandacht besteed aan het design van de smartphone. Zo heeft de Gigaset GS5 een behuizing van gehard glas en steken de camera’s op de achterkant niet uit. De smartphone beschikt over een 6,3-inch scherm met een full-hd-resolutie van 2340 bij 1080 pixels en een notch voor de selfie-camera, een MediaTek Helio G85-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4500 mAh accu en een dubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens die ook te gebruiken is als macrolens. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant.

De Gigaset GS5 draait uit de doos op Android 11 en de fabrikant heeft laten weten dat later een Android 12-update zal worden uitgerold en dat gebruikers maximaal drie jaar beveiligingsupdates ontvangen. De smartphone kost 299 euro en is verkrijgbaar in de kleuren licht- en donkergrijs.

