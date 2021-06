Afbeeldingen Van Motorola Moto G 5G Stylus Gelekt

Motorola werkt aan een nieuwe smartphone met ondersteuning voor het 5G-netwerk, een stylus en een betaalbaar prijskaartje. De Motorola Moto G 5G Stylus is te zien op de boven- en onderstaande renders.

De beelden zijn gedeeld door de smartphone-lekker Nils Ahrensmeier. Hij geeft aan dat de smartphone de naam Motorola Moto G 5G Stylus krijgt en dat de mid-ranger beschikt over maximaal 256GB opslagruimte. Volgens de bron komt de smartphone exclusief op de markt in de Verenigde Staten.

Eerder dit jaar lekten al verschillende andere specificaties uit. Zo zou de smartphone beschikken over een 6,8-inch scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een ronde uitsparing voor de selfie-camera, een vierdubbele camera met een 48MP hoofdlens en een plek in de behuizing voor de stylus. Het is nog onduidelijk wanneer Motorola de nieuwe 5G-smartphone officieel zal introduceren.

via [androidplanet]