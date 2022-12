Specificaties Van OnePlus 11 Uitgelekt

Bij de keuringsinstantie TENAA zijn specificaties opgedoken van de aankomende OnePlus-vlaggenschip. Uit de gegevens kunnen we opmaken dat de OnePlus 11 onder andere is uitgerust met de nieuwste Qualcomm-processor en ondersteuning heeft voor 100W snelladen.

Nadat onlangs al een officiële teaservideo van de OnePlus 11 op het internet verscheen en OnePlus bekend maakte dat de fabrikant de smartphone op 7 februari officieel zal introduceren, zijn nu ook de meeste specificaties uitgelekt. De OnePlus 11 is namelijk opgedoken in de database van de keuringsinstantie TENAA.

Uit de gegevens kunnen we opmaken dat de OnePlus 11 beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4870 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera bestaande uit 50MP, 48MP en 32MP lenzen. De OnePlus 11 draait uit de doos op Android 13 met de OxygenOS 13-schil.

via [droidapp]