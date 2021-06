Waar kan je verloopkabels, zoals de 3.5 mm Jack kabels, voor gebruiken?

Kabels zijn er vandaag de dag in allerlei soorten en maten. Helaas is niet iedere kabel geschikt voor ieder apparaat. Gelukkig betekent dit niet dat je twee apparaten met een andere ingang niet met elkaar kunt verbinden. Er zijn tegenwoordig namelijk verloopkabels verkrijgbaar, zoals de 3,5 mm Jack. Met behulp van deze kabel kun je onder andere een smartphone en een speaker aan elkaar koppelen. Daarnaast zijn er nog talloze andere verloopkabels. Het mooie aan deze kabels is dat je voor een groot aantal toepassingen kunt gebruiken. Om jou een inkijkje te geven in de mogelijkheden, vertellen we je hier waar je verloopkabels voor kunt gebruiken.



Geluid

Vroeger werd er regelmatig een tulp stekker gebruikt om een televisie met een soundbar of home cinema-set te verbinden. Het merendeel van de televisies en de externe audioapparaten had destijds een rode en witte ingang. Hierdoor kon je de audio van jouw televisie af laten spelen op het externe apparaat. Tegenwoordig wordt er steeds minder gebruik gemaakt van tulp stekkers. Heb je nog steeds hetzelfde audioapparaat als vroeger, maar heb je jouw televisie recent vervangen? Dan is de kans aanwezig dat jouw nieuwe tv geen ingang voor een tulp stekker meer heeft.



Als deze ingang inderdaad ontbreekt, denk je mogelijk dat je ook een nieuw audioapparaat moet kopen. Dit is inderdaad een optie, maar noodzakelijk is het niet. Je kunt namelijk een verloopkabel gebruiken om de twee apparaten met elkaar te verbinden. Heeft jouw nieuwe televisie enkel nog een 3,5 mm ingang? Kies dan voor de verloopkabel tulp naar 3,5 mm Jack. Het ene uiteinde van de kabel is voorzien van een tulp stekker, terwijl het andere uiteinde een 3,5 mm Jack heeft. Hierdoor kun je twee apparaten met een andere ingang toch ‘gewoon’ met elkaar verbinden. Je hoeft niet direct een nieuw apparaat te kopen, waardoor je veel geld bespaart.



Beeld

In menig huishouden was vroeger een vaste computer aanwezig. Om het beeld van de computer op de monitor weer te geven, moest je de twee onderdelen met elkaar verbinden. Dit gebeurde met behulp van een DVI kabel. De beide uiteindes van deze kabel zijn voorzien van een rechthoekige stekker, met daarin een aantal pinnetjes. Naast het rechthoekige blokje bevinden zich twee schroefjes, waarmee je de stekker aan de computer en de monitor kon bevestigen. Als je de schroefjes aandraaide nadat je de kabel bevestigd had, kon deze niet losraken.



Vandaag de dag zien we in steeds minder huishoudens een vaste computer terug. De meeste mensen gebruiken tegenwoordig een laptop of een tablet. Wil je jouw laptop koppelen aan een oud scherm, zodat je op twee schermen kunt werken? Dan heb je hier waarschijnlijk een DVI-kabel voor nodig. De kans is aanwezig dat deze niet in jouw laptop past. In dat geval biedt een verloopkabel uitkomst, zoals DVI naar HDMI.



Geluid en beeld

Het merendeel van de televisies en audioapparaten kun je tegenwoordig met behulp van een HDMI kabel met elkaar verbinden. Grote voordeel van zo’n kabel is dat hij zowel beeld als geluid kan verzenden. Hierdoor hoef je niet langer een aparte kabel voor beeld en geluid te gebruiken. De meeste oude apparaten beschikken nog niet over een HDMI ingang. Gelukkig betekent dit niet dat je zo’n apparaat niet kunt verbinden met een apparaat met HDMI ingang. Er zijn tegenwoordig namelijk allerlei verloopkabels voor HDMI te koop. Een verloopkabel Scart naar HDMI is hier een goed voorbeeld van. Met zo’n kabel kun je bijvoorbeeld een oude spelcomputer of dvd-speler aan jouw nieuwe televisie koppelen.

Gerelateerd