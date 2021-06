Sony Xperia 10 III Komt Naar Nederland Voor 429 Euro

Sony heeft in april de Xperia 10 III samen met de Xperia 1 III en de Xperia 5 III aangekondigd. Europese adviesprijzen deelde Sony tijdens de introductie niet. Vanaf nu is de Xperia 10 III echter verkrijgbaar in de Benelux, waardoor we ook weten hoeveel de smartphone kost. De Xperia 10 III krijgt een adviesprijs mee van 429 euro.

De Sony Xperia 10 III beschikt over een 6,0-inch FHD+ OLED-scherm, een Snapdragon 690 5G-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een glazen waterdichte behuizing, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, dual-speakers, een vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 12MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 8MP telelens.

De Xperia 10 III is nu in de Benelux verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en blauw voor een adviesprijs van 429 euro. Wanneer je de smartphone voor 13 juni koopt ontvang je gratis een Sony WH-CH710N-koptelefoon cadeau.