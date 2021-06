Goedkopere Google Pixel Buds A Oordopjes Aangekondigd

Google heeft een goedkopere variant van zijn Pixel Buds oordopjes aangekondigd. De Google Pixel Buds A oordopjes zijn uitgerust met 12 mm audiodrivers, Adaptive Sound en een speeltijd van 5 uur. De oordopjes krijgen een adviesprijs mee van 99 euro.

De nieuwe volledig draadloze oordopjes van Google gaan 5 uur mee op één acculading en 24 uur in combinatie met de oplaadcase. Deze oplaadcase heeft ondersteuning voor snelladen, waardoor je de oordopjes na een kwartier in de oplaadcase weer 3 uur kunt gebruiken. De aanwezige 12 mm audiodrivers moeten zorgen voor hetzelfde kwaliteit geluid als de gewone Pixel Buds.

ANC is niet aanwezig, maar de oordopjes zijn wel voorzien van Ambient Sound. Ambient Sound pikt via twee microfoons het omgevingsgeluid op en past op basis daarvan het volume in je oor aan. Ook moet de locatie van de microfoons er voor zorgen dat je helder klinkt tijdens telefoongesprekken. Uiteraard werken de oordopjes ook met de Google Assistent. Hierdoor kun je met “Hey Google”-commando’s taken uitvoeren en kun je in combinatie met een Pixel-smartphone je gesprekspartner in real-time vertalen. Deze vertaalfunctie werkt in 40 verschillende talen.

De Pixel Buds A is verkrijgbaar in de kleuren Clearly White en Dark Olive voor 99 euro. De oordopjes staan niet in de Nederlandse Google Store, maar wel in de Duitse en Franse Google Store. De oordopjes zijn vanaf 17 juni verkrijgbaar.

via [AW]