High-end Smartphone ZTE Axon 30 Ultra Aangekondigd Voor 749 Euro

De fabrikant ZTE heeft een nieuwe high-end smartphone aangekondigd. De ZTE Axon 30 Ultra beschikt onder andere over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid en een Snapdragon 888-processor. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 749 euro.

De ZTE Axon 30 Ultra is uitgerust met een groot scherm die een verversingssnelheid heeft van maar liefst 144Hz. Hierdoor komen beelden tijdens het gamen en scrollen vloeiender over. Intern vinden we 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4600mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen. De smartphone heeft dankzij de Snapdragon 888-processor ook ondersteuning voor het 5G-netwerk.

De rear-camera bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 64MP groothoeklens, een 64MP ultragroothoeklens en een 8MP telelens met 5x optische zoom. Voorop vinden we een 16MP selfie-camera.

De ZTE Axon 30 Ultra is verkrijgbaar via de officiële website van ZTE in de kleur zwart. De smartphone draait op Android 11 met de MyOS11-schil en kost 749 euro (8GB + 128GB) of 849 euro (12GB + 256GB).

via [tweakers]