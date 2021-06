Samsung Galaxy S21 Fan Edition In Vier Kleuren Te Zien Op Renders

Tech-lekker Evan Blass heeft renders gedeeld waarop de Samsung Galaxy S21 Fan Edition te zien is. De smartphone die waarschijnlijk in het derde kwartaal van dit jaar geïntroduceerd wordt is te zien in vier verschillende kleurenopties.

Op de beelden van Evan Blass zien we de Galaxy S21 FE in de kleuren zwart, wit, paars en olijfgroen. Zowel de voorkant als achterkant van de smartphone staan op de renders. De beelden komen overeen met eerder gelekte renders.

Ook komt het uiterlijk van de Galaxy S21 FE grotendeels overeen met de reguliere Galaxy S21. De smartphone krijgt volgens de renders een metalen frame met een plastic behuizing en de camera-module die doorloopt naar de zijkant van de behuizing is dit keer gemaakt van plastic. De reguliere Galaxy S21 heeft een glazen camera-module.









De Samsung Galaxy S21 FE krijgt volgens de geruchten onder andere een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen. Ook krijgt de smartphone mogelijk een adviesprijs mee van onder de 600 euro. De officiële introductie zal in augustus plaatsvinden.

via [tweakers]