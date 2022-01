Samsung Introduceert Exynos 2200-processor

Samsung heeft zojuist de Exynos 2200-processor aangekondigd. De Exynos 2200 is een krachtige chipset die waarschijnlijk in de Europese versies van de Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra zal worden gebruikt. De chip is ontwikkeld op het 4 nanometer-procedé.

De nieuwste chipset van Samsung zal worden gebruikt in de vlaggenschip-smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Het is de eerste processor van Samsung die is ontwikkeld op het 4 nanometer-procedé. Samsung heeft nog niet alle details gedeeld. Zo ontbreken de kloksnelheden van de processor en de grafische chip. Ook is het nog onduidelijk hoe de processor presteert in vergelijking met andere high-end chipsets, zoals bijvoorbeeld de Snapdragon 8 Gen 1 van Qualcomm.

Voor de videochip werkt Samsung samen met de fabrikant AMD. Samsung belooft betere prestaties op visueel gebied. Functies zoals ‘raytracing’ en ‘variabele rateshading’ moeten ervoor zorgen dat mobiele games er beter en soepeler uitzien. De chip heeft ook ondersteuning voor maximaal zeven camera’s met een maximale resolutie van 200MP. Voor video’s is er ondersteuning voor maximaal 8K-resolutie met 30fps.

Samsung laat weten dat de massaproductie van de Exynos 2200-processor al is gestart. Aangezien de introductie van de Galaxy S22-serie waarschijnlijk begin volgende maand al zal plaatsvinden is de kans groot dat Samsung de Exynos 2200-processor voor deze smartphone gebruikt. Buiten Europa beschikt de Galaxy S22 waarschijnlijk over een processor van Qualcomm.

via [androidplanet]