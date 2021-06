“Samsung Galaxy S21 FE Krijgt Lagere Adviesprijs Dan Galaxy S20”

Samsung werkt aan een Fan Edition van de Galaxy S21, die voor een lagere adviesprijs op de markt verschijnt. Volgens de laatste geruchten gaat de Galaxy S21 FE zelfs een stuk minder kosten dan de Galaxy S20. De smartphone zou namelijk een adviesprijs meekrijgen die ergens tussen de 520 en 600 euro komt te liggen.

Voor de voordeligste variant van Samsung’s vlaggenschip-smartphone ben je toch nog bijna 800 euro kwijt, wat zeker niet goedkoop is. Samsung brengt tegenwoordig echter op een later tijdstip in het jaar ook een Fan Edition van zijn vlaggenschip-smartphone uit. Deze uitvoering heeft iets minder krachtige specificaties, maar is ook aantrekkelijker geprijsd. Volgens Zuid-Koreaanse media is de Samsung Galaxy S21 FE dit keer extra voordelig. De smartphone zou omgerekend namelijk tussen de 520 euro en de 600 euro kosten. Dit is voordeliger dan de Galaxy S20 FE, die vorig jaar voor 650 euro op de markt verscheen.

De lagere adviesprijs komt overeen met de rest van de Galaxy S21-serie. De toestellen in deze serie waren namelijk ook minstens 50 euro goedkoper dan de toestellen in de Galaxy S20-serie. We weten nog niet zeker wanneer Samsung de Galaxy S21 FE zal introduceren, maar de geruchten spreken over een lancering op 19 augustus.

via [AW]