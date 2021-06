Xiaomi Mi 11 Ultra Nu In Nederland Verkrijgbaar

Het is vanaf nu mogelijk om de Xiaomi Mi 11 Ultra te kopen in Nederland. De smartphone valt op door zijn tweede scherm in de camera-module aan de achterkant van de behuizing. De Xiaomi Mi 11 Ultra krijgt een adviesprijs mee van 1199 euro.

Eind maart introduceerde Xiaomi de Xiaomi Mi 11 Ultra. De krachtige smartphone heeft een behuizing van keramiek en beschikt over een 6,81-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 3200 bij 1440 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdagon 888-processor met 5G-ondersteuning, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 67 Watt snelladen. Je kunt met dezelfde snelheid draadloos laden.

Het meest opvallende aan de Xiaomi Mi 11 Ultra is de camera-module. Xiaomi heeft in deze module namelijk een 1,1-inch scherm verwerkt. Dit scherm kun je gebruiken om de tijd en notificaties te bekijken, maar ook wanneer je met de hoofdcamera een selfie wilt maken. De rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 48MP groothoeklens en een 48MP telelens met 5x optische zoom. Voorop zit een 20MP selfie-camera.

Al deze mooie specificaties zorgen wel met een flink prijskaartje van 1199 euro. De Xiaomi Mi 11 Ultra is daardoor lang niet voor iedereen weggelegd.