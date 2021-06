Google Workspace Nu Voor Iedereen Beschikbaar

De Workspace-apps van Google zijn voor iedereen beschikbaar gemaakt. Je kunt gratis met de zakelijke tools aan de slag. Voor meer beveiliging en extra cloud opslag moeten bedrijven wel betalen.

Vorig jaar veranderde Google de naam van zijn zakelijke G Suite-apps naar Workspace. Het bedrijf introduceerde tegelijkertijd ook nieuwe functies die meerdere kantoordiensten combineert om vlotter te kunnen samenwerken. Deze extra functies waren voorheen alleen voor betalende klanten beschikbaar, maar Google heeft via een blogpost bekendgemaakt dat deze functies nu voor iedereen toegankelijk zijn. De Google-diensten moeten mooi in elkaar met Workspace zodat gebruikers snel te werk kunnen gaan.

Google heeft ook gelijk de nieuwe Spaces-functie aangekondigd. Met deze functie kun je in een groep zaken bespreken. Spaces is een uitgebreidere versie van de huidige chatruimte en is meer geschikt voor grotere groepen. Hierdoor lijkt Spaces meer te gaan concurreren met Discord.

Abonnementen voor Workspace blijven beschikbaar voor bedrijven die meer beveiligingsfuncties, meer beheerfuncties, extra ruimte voor deelnemers in videovergaderingen en meer cloudopslag nodig hebben. Ook komt er een individueel tarief waarmee je van de extra functies gebruik kunt maken zonder dat je een eigen domeinnaam hoeft te registreren of een eigen e-mailadres krijgt. In de VS kost dit abonnement 9,99 dollar per maand.

via [AW]