“Specificaties Van OnePlus Nord 2 Uitgelekt”

Er zijn specificaties opgedoken over de opvolger van de OnePlus Nord. Volgens de berichten is de OnePlus Nord 2 de eerste smartphone van de fabrikant die is uitgerust met een MediaTek-processor. De bron weet ook vrijwel alle andere specificaties te delen.

De OnePlus Nord 2 is volgens de geruchten de eerste smartphone van de fabrikant die niet geleverd wordt met een Snapdragon-chipset. OnePlus zou hebben gekozen voor de Dimensity 1200 chipset van MediaTek. Deze processor heeft ondersteuning voor het 5G-netwerk. De Nord 2 beschikt verder over een 6,43-inch Full-HD+ AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een in-display vingerafdrukscanner en een 4500 mAh accu met minimaal ondersteuning voor 30W snelladen. Er is echter ook een kans dat de smartphone met 65W kan snelladen.

Achterop vinden we een driedubbele camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. Voorop zit een 32MP selfie-camera.

De introductie van de OnePlus Nord 2 zal volgens de bron op 6 juli plaatsvinden. OnePlus heeft zelf nog niks bekendgemaakt.

via [droidapp]