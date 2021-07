Honor Introduceert Voordelige Honor X20 SE

Honor heeft in thuisland China een nieuwe smartphone aangekondigd. De Honor X20 SE heeft onder andere een 6,6-inch scherm, een Dimensity 700-processor en een driedubbele camera. We verwachten dat Honor de smartphone op een later tijdstip in meer landen op de markt zal brengen.

De Honor X20 SE beschikt over 6,6-inch LCD-scherm met een Full-HD+ resolutie en een ronde uitsparing voor de 16MP selfie-camera, een MediaTek Dimensity 700-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 4000 mAh accu met ondersteuning voor 22,5W snelladen en een driedubbele rear-camera. Deze camera bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens.

In China is de Honor X20 SE verkrijgbaar in de kleuren zwart, groen, roze-goud en zilver voor een adviesprijs van omgerekend ongeveer 235 euro. Zodra wij weten wanneer de smartphone naar Europa komt delen wij dit met jullie.

