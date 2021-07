OnePlus Werkt Vermoedelijk Aan Een Tablet

De Chinese fabrikant OnePlus heeft bij het Europees merkenbureau de merknaam OnePlus Pad vastgelegd. Deze naam doet vermoeden dat OnePlus van plan is om voor het eerst een tablet op de markt te brengen. Onlangs introduceerde OnePlus ook al zijn eerste smartwatch.

De website MySmartPrice ontdekte in de database van EUIPO, het merkenbureau van de Europese Unie, dat OnePlus afgelopen donderdag de merknaam OnePlus Pad heeft aangevraagd. De aanvraag is nog in behandeling en er is verder geen beschrijving met details of specificaties van het apparaat. We weten dus niet om wat voor apparaat het gaat, maar de kans is groot dat de OnePlus Pad een tablet is.

Tot voor kort maakte OnePlus alleen smartphones en bijbehorende accessoires, met uitzondering van tv’s voor de Indiase markt. Onlangs lanceerde de fabrikant echter zijn eerste smartwatch, die overigens wel de nodige kritiek heeft ontvangen. Nu lijkt het er op dat OnePlus nog meer producten wil ontwikkelen en dat is mogelijk te danken aan de nauwere samenwerking met OPPO.

