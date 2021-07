OPPO Enco Free2 Officieel Aangekondigd

OPPO heeft zojuist de nieuwste draadloze oordopjes van de fabrikant aangekondigd. De OPPO Enco Free2 krijgt een adviesprijs mee van 99 euro en beschikt onder andere over actieve noise-cancelling.

OPPO heeft via een persbericht de details van de Enco Free2 oordopjes gedeeld. De OPPO Enco Free2 is per direct beschikbaar voor €99,- in de OPPO e-store en binnenkort via andere verkooppunten. De oordopjes hebben ondersteuning voor actieve noise-cancelling (ANC) en kunnen de ruisonderdrukkingscurve op intelligente wijze optimaliseren op basis van de structuur van de gehoorgang. Om achtergrondgeluiden te neutraliseren heeft OPPO de oordopjes voorzien van 6 microfoons. Wil je de omgeving juiste wel horen, dan kun je de Transparancy-modus inschakelen. Ook zorgen deze extra microfoons voor betere stemmen tijdens telefoongesprekken.

De accu van de oordopjes gaan 6,5 uur mee, of 4 uur met ANC aan. In combinatie met de oplaadcase kun je 30 uur (20 uur met ANC) naar muziek luisteren. De OPPO Enco Free2 komt met een bijbehorende smartphone-app waarmee je onder andere de aanraakbedieningen kunt aanpassen. Een grappige feature is de mogelijkheid om met je OPPO-smartphone op afstand een foto te maken met een dubbele tik op de oordopjes. Momenteel werkt dit alleen met de OPPO Reno6-serie, maar andere smartphones krijgen een update waarna deze functie ook met deze toestellen moet werken.

De OPPO Enco Free2 is alleen verkrijgbaar in de kleur wit voor 99 euro.