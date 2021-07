Foto’s en Specificaties Van OPPO Reno6 Z Uitgelekt

Er zijn een hoop details van de OPPO Reno6 Z uitgelekt. Op productpagina’s uit Thailand, de Filipijnen en Vietnam zijn foto’s, specificaties en prijzen opgedoken. De officiële introductie zal op 21 juli plaatsvinden.

Dankzij de productpagina’s weten we onder andere dat de OPPO Reno6 Z beschikt over een 6,43-inch OLED-scherm met een 1080p+-resolutie en een 60Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 800U-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4310mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen en een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Voorop zit een 32MP selfie-camera. Ook is er ondersteuning voor 5G en dual-SIM.







De OPPO Reno6 Z zal op 21 juli in Thailand en Vietnam op de markt verschijnen en krijgt een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 350 euro. Het is nog onduidelijk wanneer de smartphone naar Nederland en België komt.

via [tweakers]