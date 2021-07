Qualcomm Introduceert Eigen Smartphone EXP21

Qualcomm is een fabrikant die verantwoordelijk is voor de processor in een groot deel van de smartphones. Vooral high-end smartphones zijn doorgaans uitgerust met een Qualcomm-processor. Qualcomm heeft nu besloten om zelf een smartphone op de markt te brengen met de naam ‘Smartphone for Snapdragon Insiders’ en typenummer EXP21.

Qualcomm heeft voor het eerst een eigen smartphone op de markt gebracht. Om de smartphone werkelijkheid te maken werkt Qualcomm samen met Asus. De EXP21 beschikt over een 6,78-inch OLED-scherm met een resolutie van 2448 x 1080 pixels en een 144Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 888-processor, 16GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, een dual-camera en een 4000 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen.

Achterop vinden we een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens met 3x optische zoom. De selfie-camera heeft een 24MP lens.

Qualcomm brengt de smartphone uit in verschillende landen, waaronder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, China en de Verenigde Staten. De smartphone kost 1499 dollar en komt met Premium Earbuds, een Charging Case, een Quick Charge 5 adapter en een case.

via [droidapp]